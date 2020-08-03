Почти каждый десятый россиянин сталкивался с домогательствами на работе

Секреты текильщиц: пьянство, домогательства и грязные деньги В России расцвела полулегальная индустрия текильщиц, в которую вовлечены тысячи девушек по всей стране — юные провинциалки и студентки. Их ремесло не только денежное, но и опасное, балансирующее на грани закона. Чтобы заработать, им приходится очень много пить и ещё больше мухлевать. Про изнанку и издержки профессии текильщиц — в материале Лайфа.