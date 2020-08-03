Почти каждый десятый россиянин сталкивался с домогательствами на работе

Чуть меньше десятой части россиян (9%) так или иначе сталкивались со случаями домогательства на работе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Юрист заявила Лайфу, что нельзя осуждать одни случаи домогательства, но принимать другиеПо её мнению, в таких вопросах важна последовательность, а сам факт случившегося нельзя чем-либо обосновывать.
При этом 94% респондентов никогда не получали угроз лишиться должности в обмен на интимную близость, а вот 2% сограждан бывали в подобных ситуациях один-два раза. Кроме того, 5% опрошенных рассказали, что отвергали предложения об интимной близости в обмен на изменения условий труда, лишь 1% респондентов после этого был уволен.
Секреты текильщиц: пьянство, домогательства и грязные деньгиВ России расцвела полулегальная индустрия текильщиц, в которую вовлечены тысячи девушек по всей стране — юные провинциалки и студентки. Их ремесло не только денежное, но и опасное, балансирующее на грани закона. Чтобы заработать, им приходится очень много пить и ещё больше мухлевать. Про изнанку и издержки профессии текильщиц — в материале Лайфа.
О том, что на их внешность кто-то так или иначе активно засматривается, сообщило 11% опрошенных, а у 12% россиян на работе пытались узнать некоторые подробности интимной жизни. Также сообщается, что 59% граждан уверены, что обидчик должен сам нести ответственность за домогательства по отношению к сотрудникам.