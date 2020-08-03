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Юные герои. В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки

Не так давно примерно в этом же месте горожанам удалось спасти женщину.

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В Перми двое подростков сумели провернуть настоящую спасательную операцию и вытащить из Камы на берег собаку, которая никак не могла выбраться из воды.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как спасатели сначала аккуратно подобрались к воде, а после, сцепившись между собой при помощи верёвки, всё-таки сумели вытащить хвостатого на сушу.

Выстроились в две шеренги. Жители Перми развернули "спецоперацию" по спасению женщины из Камы — видео

Уйти под воду ей не дали прохожие на набережной.

В комментариях пользователи называют юных спасателей молодцами и отмечают, что жители города могут прийти на помощь не только людям, но и животным.

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