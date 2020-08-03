Юные герои. В Перми подростки спасли собаку, которая не могла выбраться из реки

В Перми двое подростков сумели провернуть настоящую спасательную операцию и вытащить из Камы на берег собаку, которая никак не могла выбраться из воды.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как спасатели сначала аккуратно подобрались к воде, а после, сцепившись между собой при помощи верёвки, всё-таки сумели вытащить хвостатого на сушу.