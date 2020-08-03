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Тимошенко назвала "трагическую ошибку", которую совершили украинцы

По её словам, большинство граждан Незалежной считают, что страна движется в неправильном направлении.

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Фото © ТАСС / Плачков Сергей

Лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила, что жители страны совершили "трагическую ошибку", когда избрали действующую власть. Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

При этом парламентарий отметила, что у народа есть возможность исправить эту ошибку, потому что скоро в стране пройдут местные выборы.

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По её словам, "своеволие президента" можно остановить в ходе ближайших региональных выборов.

Сейчас как раз, если мы поняли, что была допущена тяжёлая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов, то сейчас можно это исправить, — подчеркнула Тимошенко.

Она также добавила, что более 70 процентов граждан Незалежной считают, что Украина движется в неправильном направлении.

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По словам политика, Украина закупает из-за рубежа овощи и фрукты, хотя может их выращивать на своей земле.

Напомним, Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы. Они должны состояться на всей территории Украины, за исключением неподконтрольных территорий ДНР и ЛНР. Также не будет выборов в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Там будут продолжать свою работу военно-гражданские администрации.

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