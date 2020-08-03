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Правительство расширит список стратегически важных лекарств впервые за 10 лет

В него войдут 217 позиций.

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Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, решено расширить с 57 до 217 позиций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории РФ. За последние 10 лет этот документ ни разу не менялся, — отметил Мишустин.

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Есть мнение, что это также позволит быстрее привозить препараты покупателям.

Напомним, с 1 июля в России на всех лекарствах появились специальные коды (Data Matrix код). Проверить маркировку можно через специальное приложение "Честный знак". Оно устанавливается на смартфоне и поможет узнать, за какой товар покупатель отдаёт свои деньги: настоящий или контрафактный. Лайф выяснил, как будет выглядеть маркировка, на что обращать внимание покупателям и как новшество может отразиться на ценах.

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