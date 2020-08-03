Правительство расширит список стратегически важных лекарств впервые за 10 лет

— Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории РФ. За последние 10 лет этот документ ни разу не менялся , — отметил Мишустин.

Напомним, с 1 июля в России на всех лекарствах появились специальные коды (Data Matrix код). Проверить маркировку можно через специальное приложение "Честный знак". Оно устанавливается на смартфоне и поможет узнать, за какой товар покупатель отдаёт свои деньги: настоящий или контрафактный. Лайф выяснил, как будет выглядеть маркировка, на что обращать внимание покупателям и как новшество может отразиться на ценах.