За сутки в России выявили 5 394 новых случая коронавируса

За сутки в России выявили ещё 5 394 новых случая коронавируса, у 26,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 856 264 случая коронавируса во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+693 случая за сутки), Свердловская область (+196), ХМАО (+172), Подмосковье (+160) и Петербург (+160). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

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За сутки умерло 79 пациентов исходов, а за всё время зарегистрировано 14 207 летальных исходов. Также за сутки полностью выздоровели 3 420 человек, а за весь период их уже 653 593.