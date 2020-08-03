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За сутки в России выявили 5 394 новых случая коронавируса

За этот же период полностью выздоровели 3 420 человек.

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За сутки в России выявили ещё 5 394 новых случая коронавируса, у 26,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 856 264 случая коронавируса во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+693 случая за сутки), Свердловская область (+196), ХМАО (+172), Подмосковье (+160) и Петербург (+160). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Фото: © стопкоронавирус.рф

За сутки умерло 79 пациентов исходов, а за всё время зарегистрировано 14 207 летальных исходов. Также за сутки полностью выздоровели 3 420 человек, а за весь период их уже 653 593.

Больше всего выздоровевших пациентов в Москве, Хабаровском крае, ХМАО, Подмосковье и ЯНАО.

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