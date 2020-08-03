Квартиры россиян атаковали тропические постельные клопы

Жители ряда российских городов стали чаще жаловаться на тропических постельных клопов. Такие кровососущие раньше в европейской части страны замечены не были, но сейчас всё чаще появляются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и антисанитарными условиями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Появление паразитов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна. Размер редких крупных особей (самок) может достигать размера спичечной головки. Клопы питаются кровью, поэтому тянутся к человеку. У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днём, — предупреждают специалисты.

Чтобы не привезти клопов с отдыха в своих вещах, эксперты советуют в отелях держать чемоданы в ванной или душевой. По скользким поверхностям паразитам сложнее проникнуть в вещи.