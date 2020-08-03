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Квартиры россиян атаковали тропические постельные клопы

Чаще всего кровососущих "питомцев" жители страны рискуют привезти с собой с отдыха.

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Жители ряда российских городов стали чаще жаловаться на тропических постельных клопов. Такие кровососущие раньше в европейской части страны замечены не были, но сейчас всё чаще появляются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и антисанитарными условиями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Появление паразитов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна. Размер редких крупных особей (самок) может достигать размера спичечной головки. Клопы питаются кровью, поэтому тянутся к человеку. У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днём, — предупреждают специалисты.

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности нового вида клопов

Отмечается, что появившиеся в России насекомые устойчивы к традиционным средствам борьбы и чрезвычайно плодовиты.

Чтобы не привезти клопов с отдыха в своих вещах, эксперты советуют в отелях держать чемоданы в ванной или душевой. По скользким поверхностям паразитам сложнее проникнуть в вещи.

Основной период активности этих кровососущих приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление паразитов на ранней стадии, россиян призывают чаще менять постельное бельё и проводить уборку дома. Важен также систематический ремонт квартир.

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