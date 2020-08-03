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Один человек погиб при пожаре на Норильской ТЭЦ-2

Жертвой ЧП стал один из работников службы релейной защиты и автоматики предприятия.

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Фото © Pixabay

В результате возгорания на Норильской ТЭЦ-2 погиб один из работников. Как сообщили в региональном главке МЧС, несчастный случай произошёл во время ремонтных работ.

– Произошло загорание масла в электроцехе (проводились ремонтные работы) на территории ТЭЦ-2 на площади 5 кв. м... В результате пожара погиб 1 человек (взрослый), – сообщил журналистам представитель ведомства.

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ (САЦ) пояснил, что на ТЭЦ-2 произошло возгорание в районе выключателя 110 кВ ШСВ-12. Погибший – один из работников службы релейной защиты и автоматики Норильской ТЭЦ-2. На место происшествия вызвали подразделение ведомственной пожарной охраны, на предприятии ведутся аварийно-восстановительные работы. В САЦ отметили, что последствий для потребителей нет.

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