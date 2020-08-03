Один человек погиб при пожаре на Норильской ТЭЦ-2

В результате возгорания на Норильской ТЭЦ-2 погиб один из работников. Как сообщили в региональном главке МЧС, несчастный случай произошёл во время ремонтных работ.

– Произошло загорание масла в электроцехе (проводились ремонтные работы) на территории ТЭЦ-2 на площади 5 кв. м... В результате пожара погиб 1 человек (взрослый), – сообщил журналистам представитель ведомства.