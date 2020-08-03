Число выздоровевших от CoViD-19 в Москве превысило 182 тысячи

Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 182 184, сообщила журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 842 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 182 184, — уточнила заместитель мэра.

Как отметила Ракова, выздоровевшим пациентам провели повторные анализы на CoViD-19. Также тем из них, чей возраст от 18 до 55 лет, предложили стать донорами плазмы.