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Число выздоровевших от CoViD-19 в Москве превысило 182 тысячи

Тем излечившимся, чей возраст от 18 до 55 лет, предложили стать донорами плазмы.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 182 184, сообщила журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 842 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 182 184, — уточнила заместитель мэра.

Как отметила Ракова, выздоровевшим пациентам провели повторные анализы на CoViD-19. Также тем из них, чей возраст от 18 до 55 лет, предложили стать донорами плазмы.

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Ранее сегодня сообщалось, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано более 18 миллионов случаев инфицирования. На первом месте по числу заболевших по-прежнему США (4 666 027), в тройку также вошли Бразилия (2 733 677) и Индия (1 750 723). Россия находится на четвёртой строчке.

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