Число выздоровевших от CoViD-19 в Москве превысило 182 тысячи

Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 182 184, сообщила журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 842 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 182 184, — уточнила заместитель мэра.
Как отметила Ракова, выздоровевшим пациентам провели повторные анализы на CoViD-19. Также тем из них, чей возраст от 18 до 55 лет, предложили стать донорами плазмы.
Мантуров рассказал, когда начнётся серийный выпуск российской вакцины от коронавирусаОн выразил надежду, что к 2021 году РФ будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц.
Ранее сегодня сообщалось, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано более 18 миллионов случаев инфицирования. На первом месте по числу заболевших по-прежнему США (4 666 027), в тройку также вошли Бразилия (2 733 677) и Индия (1 750 723). Россия находится на четвёртой строчке.