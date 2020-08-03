Чтобы спелый и без нитратов. Россиянам рассказали, как правильно выбрать арбуз

В "Роскачестве" рассказали, что спелый и качественный арбуз должен внешне быть свежим и чистым, а также иметь матовую корку. Глянцевый блеск свидетельствует о том, что плод недозрел. Об этом сообщается на сайте организации.

Звук арбуза должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, напоминающим вибрацию. В первом случае он перезрел, а во втором — недозрел. При этом на ягоде не должно быть много рубцов и трещин, так как при получении сильных дефектов качество заметно ухудшается. Также эксперты советуют тщательно мыть плод и не употреблять белую часть корки, так как она может содержать следы удобрений.

В "Роскачестве" добавили, что при выборе арбуза стоит обратить внимание на земляное пятно — место, на котором он лежал. Оно должно быть ярко-жёлтого цвета. Чем ярче — тем лучше, значит, ягода собрана вовремя. Агрономы рекомендуют покупать летнее лакомство возле арбузных полей, так как там плоды полностью дозревшие. Они не транспортировались и, скорее всего, были собраны прямо в этот день. Это самая свежая продукция высшего качества.