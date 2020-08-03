Рейтинг скидок. Что выгодно сейчас покупать в "Пятёрочке", "Дикси" и "Магните"

Чтобы сэкономить на покупках в супермаркете, нужно не только пользоваться картами скидок ретейлеров, но и знать о специальных предложениях магазинов. Лайф составил рейтинг самых выгодных акций "Пятёрочки", "Магнита" и "Дикси" на этой неделе.

1. Колбасы в "Магните" — скидки до 50%

До 11 августа в "Магните" молочную колбасу "Вязанка" от "Стародворских колбас" можно купить в два раза дешевле, чем обычно, — 100 рублей за полкило, если купить сразу два товара по акции "1+1". Со скидкой 40% продаётся полкило колбасы "Любительской", на 39% дешевле сейчас сервелат "Коньячный", на 37% — колбаски "Охотские".

Колбаса "Любительская", сделанная по ГОСТу, также стоит в два раза выгоднее, чем раньше, — 95 рублей за 500 граммов.

2. Сладости в "Пятёрочке" — скидки до 50%

Любителям шоколада рекомендуется забежать в "Пятёрочку". Здесь на конфеты и шоколадки скидки от 18 до 49%. Есть выгодные предложения и на конфеты. Например, конфеты "Няшечка" сейчас на 48% дешевле — 28 рублей за 100 граммов.

Кстати, и на чай, и на кофе в торговой сети сейчас тоже хорошие скидки — до 45%. К чаю выгодно можно купить заварные "Пышечки" и вафли "Зарница" — на 15 рублей дешевле, чем обычно.

3. Сыры и молочная продукция в "Дикси" — скидки до 39%

В этой торговой сети выгодно можно купить и плавленые сыры, и классические, и маасдам, и моцареллу, и сулугуни, и адыгейский. В среднем скидка составляет 30–35%.

Здесь же можно сэкономить на молочной продукции. Например, творог "Крестьянская Благода" стоит 65 рублей вместо 100, а сметана "Брест-Литовск" — 60 рублей вместо 90. Скидки распространяются также на молоко, кефир и ряженку.

4. Рыба и морепродукты в "Пятёрочке" — скидки до 30%

Креветки, рыба и рыбные полуфабрикаты — продукты достаточно дорогостоящие. Но если поторопиться в "Пятёрочку", то можно сэкономить и купить сельдь "Балтийский берег" с укропом за 80 рублей, в "Магните" этот же товар стоит сейчас 100 рублей.

Крабовое мясо стоит сейчас 80 рублей за упаковку, а коктейль из морепродуктов — 120 рублей вместо 150. Кусочки скумбрии пряного посола до 10 августа на 33% выгоднее, чем до акции, — 100 рублей за банку.

5. Детское питание в "Магните" — скидки до 30%

Еда для самых маленьких в "Магните" до 9 августа выгоднее, чем в "Пятёрочке" и "Дикси". Биолакт "Фрутоняня" стоит 28 рублей за баночку вместо 35 рублей, а фруктовые кусочки этого же бренда дешевле на 20%.

Детское пюре и кашу можно купить на 40% дешевле, а паштеты и йогурт "Тёма" — на 23%.