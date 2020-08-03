Рейтинг скидок. Что выгодно сейчас покупать в "Пятёрочке", "Дикси" и "Магните"

Чтобы сэкономить на покупках в супермаркете, нужно не только пользоваться картами скидок ретейлеров, но и знать о специальных предложениях магазинов. Лайф составил рейтинг самых выгодных акций "Пятёрочки", "Магнита" и "Дикси" на этой неделе.
1. Колбасы в "Магните" — скидки до 50%
До 11 августа в "Магните" молочную колбасу "Вязанка" от "Стародворских колбас" можно купить в два раза дешевле, чем обычно, — 100 рублей за полкило, если купить сразу два товара по акции "1+1". Со скидкой 40% продаётся полкило колбасы "Любительской", на 39% дешевле сейчас сервелат "Коньячный", на 37% — колбаски "Охотские".
Вторая волна коронавируса? "Пятёрочка" и "Перекрёсток" ужесточают масочный режим из-за риска закрытия магазиновРоспотребнадзор вынес предписания торговым предприятиям Москвы, два магазина сети "Пятёрочка" уже закрыты из-за нарушений мер безопасности по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Колбаса "Любительская", сделанная по ГОСТу, также стоит в два раза выгоднее, чем раньше, — 95 рублей за 500 граммов.
2. Сладости в "Пятёрочке" — скидки до 50%
Любителям шоколада рекомендуется забежать в "Пятёрочку". Здесь на конфеты и шоколадки скидки от 18 до 49%. Есть выгодные предложения и на конфеты. Например, конфеты "Няшечка" сейчас на 48% дешевле — 28 рублей за 100 граммов.
Кстати, и на чай, и на кофе в торговой сети сейчас тоже хорошие скидки — до 45%. К чаю выгодно можно купить заварные "Пышечки" и вафли "Зарница" — на 15 рублей дешевле, чем обычно.
Мелкий шрифт и хитрые предложения. Что скрывают акции "Пятёрочки" и "Магнита" и куда жаловаться, если скидки не работаютПлатишь за один товар — второй в подарок. Или покупаешь пять бутылок вина — шестая в подарок. Вроде бы очень выгодное предложение, только читать информацию на ценнике нужно внимательнее.
3. Сыры и молочная продукция в "Дикси" — скидки до 39%
В этой торговой сети выгодно можно купить и плавленые сыры, и классические, и маасдам, и моцареллу, и сулугуни, и адыгейский. В среднем скидка составляет 30–35%.
Здесь же можно сэкономить на молочной продукции. Например, творог "Крестьянская Благода" стоит 65 рублей вместо 100, а сметана "Брест-Литовск" — 60 рублей вместо 90. Скидки распространяются также на молоко, кефир и ряженку.
4. Рыба и морепродукты в "Пятёрочке" — скидки до 30%
Креветки, рыба и рыбные полуфабрикаты — продукты достаточно дорогостоящие. Но если поторопиться в "Пятёрочку", то можно сэкономить и купить сельдь "Балтийский берег" с укропом за 80 рублей, в "Магните" этот же товар стоит сейчас 100 рублей.
Потрать, если сможешь. Куда пропадают баллы с карты "Пятёрочки" и почему семья может оставить вас без бонусовПокупатели торговой сети "Пятёрочка" перед тем, как купить какой-то товар, зачастую ищут в своём кошельке или в телефоне "Выручай-карту". Именно на неё начисляются бонусы с каждой покупки. Ретейлер присылает СМС с напоминанием о баллах, которые нужно потратить. Вот только порой оказывается, что на самом деле никаких баллов на карте и нет.
Крабовое мясо стоит сейчас 80 рублей за упаковку, а коктейль из морепродуктов — 120 рублей вместо 150. Кусочки скумбрии пряного посола до 10 августа на 33% выгоднее, чем до акции, — 100 рублей за банку.
5. Детское питание в "Магните" — скидки до 30%
Еда для самых маленьких в "Магните" до 9 августа выгоднее, чем в "Пятёрочке" и "Дикси". Биолакт "Фрутоняня" стоит 28 рублей за баночку вместо 35 рублей, а фруктовые кусочки этого же бренда дешевле на 20%.
Детское пюре и кашу можно купить на 40% дешевле, а паштеты и йогурт "Тёма" — на 23%.
Кстати, в "Магните" также действует скидка на подгузники — 30% на упаковку.