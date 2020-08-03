Названы звёзды российского шоу-бизнеса, зарабатывающие больше всех

На первом месте списка самых российских звёзд шоу-бизнеса с самым высоким доходом на 2020 год оказался певец Сергей Шнуров. Его доходы оцениваются в 8,8 миллиона долларов. Соответствующий рейтинг составил Forbes.

По данным издания, Шнуров вместе с группой "Ленинград" может зарабатывать за частный концерт 300 000 долларов. Следом за ним идут исполнители Егор Крид и Дима Билан, они занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно. Доход Крида составляет 6,9 миллиона долларов, а Билана — 6,8 миллиона долларов.

Четвёртое место занял рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) с доходом в 6,6 миллиона долларов. Следом идёт певец Филипп Киркоров с аналогичным доходом. Шестое место досталось исполнительнице Полине Гагариной, которая заработала 6,4 миллиона долларов. В десятку самых богатых представителей шоу-бизнеса России также попали группа "Би-2", Григорий Лепс, Тимати и телеведущий Иван Ургант. А в двадцатке оказались Сергей Жуков, Николай Басков, Валерий Меладзе, Максим Галкин, Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Сергей Лазарев и Zivert.