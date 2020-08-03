Названы звёзды российского шоу-бизнеса, зарабатывающие больше всех

На первом месте списка самых российских звёзд шоу-бизнеса с самым высоким доходом на 2020 год оказался певец Сергей Шнуров. Его доходы оцениваются в 8,8 миллиона долларов. Соответствующий рейтинг составил Forbes.
По данным издания, Шнуров вместе с группой "Ленинград" может зарабатывать за частный концерт 300 000 долларов. Следом за ним идут исполнители Егор Крид и Дима Билан, они занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно. Доход Крида составляет 6,9 миллиона долларов, а Билана — 6,8 миллиона долларов.
Четвёртое место занял рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) с доходом в 6,6 миллиона долларов. Следом идёт певец Филипп Киркоров с аналогичным доходом. Шестое место досталось исполнительнице Полине Гагариной, которая заработала 6,4 миллиона долларов. В десятку самых богатых представителей шоу-бизнеса России также попали группа "Би-2", Григорий Лепс, Тимати и телеведущий Иван Ургант. А в двадцатке оказались Сергей Жуков, Николай Басков, Валерий Меладзе, Максим Галкин, Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Сергей Лазарев и Zivert.
Всё выше и выше. Илон Маск вошёл в пятёрку самых богатых людей мира по версии ForbesЗа прошлые сутки его доход увеличился примерно на пять миллиардов долларов.
Напомним, ранее Forbes назвал богатейших наследников России. Первая строчка рейтинга пятый год остаётся за сыном президента "ЛУКойла". По сравнению с прошлым годом изменился состав списка — в нём появилось две новые семьи. Всего в рейтинге представлено 20 семей миллиардеров, где на каждого ребёнка приходится не менее 2,25 миллиарда долларов.