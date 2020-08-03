Асмус прокомментировала слухи о свадьбе Харламова

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе юмориста Гарика Харламова, с которым она находится в состоянии бракоразводного процесса.

— Да, а я подружка невесты, — ответила артистка в Instagram на вопрос подписчика, правда ли, что Харламов "нашёл другую и свадьба в январе".

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о прекращении своих отношений и намерении развестись. При этом оба уверяют, что процесс будет проходить в дружеской атмосфере и "без грязи". Позднее юморист назвал "истинную" причину расставания. Он в шутку приписал себе различные фобии и психические расстройства.