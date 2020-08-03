Асмус прокомментировала слухи о свадьбе Харламова

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе юмориста Гарика Харламова, с которым она находится в состоянии бракоразводного процесса.
— Да, а я подружка невесты, — ответила артистка в Instagram на вопрос подписчика, правда ли, что Харламов "нашёл другую и свадьба в январе".
"Вот оно как". Харламов прокомментировал сообщение о фейковом разводе с АсмусТакие заявления он назвал способом пропиариться.
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о прекращении своих отношений и намерении развестись. При этом оба уверяют, что процесс будет проходить в дружеской атмосфере и "без грязи". Позднее юморист назвал "истинную" причину расставания. Он в шутку приписал себе различные фобии и психические расстройства.
Кристина Асмус — актриса театра и кино, покорившая зрителей ролью Вари Черноус в сериале "Интерны". Позднее артистка появилась в таких картинах, как "Ёлки", "Дублёр", "А зори здесь тихие", "Чемпионы" и др. Глянцевые издания не раз признавали девушку одной из самых красивых актрис России. В 2013 году она вышла замуж за Гарика Харламова, а уже в 2014-м у пары родилась дочь Анастасия. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Асмус читайте на сайте uznayvse.ru.