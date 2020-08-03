Палка о двух концах. В Роспотребнадзоре заявили, что массовые КТ могут стать причиной роста заболеваний от облучения

В регионах России в марте — июне значительно выросла коллективная доза облучения в результате проведения компьютерной томографии, что может привести к росту числа заболеваний, вызываемых радиацией. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на исследование Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева.

— Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март — июнь 2020 года возросла в полтора раза, — говорится в сообщении.

Отмечается, что исследования в этой области будут продолжены.