Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15%

Правительство России приняло решение о снижении размера первоначального взноса по льготной ипотеке до 15 процентов, сообщает ТАСС.
Ипотека укрепляет позиции. Россияне вкладываются в самый беспроигрышный вариант инвестицийПо сообщениям СМИ, ЦБ РФ вновь понизит ключевую ставку и она опять опустится до исторического минимума, вследствие чего продолжат снижаться ставки по вкладам и кредитам.
Речь об этом шла на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина напомнил, что существует программа льготной ипотеки под 6,5%.
— Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20% до 15%, — приводит агентство слова Мишустина.
Он отметил, что соответствующее постановление уже подписано, и добавил, что это же решение распространяется на участников программ по льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке.
Ранее в правительстве допустили возможность продления программы льготной ипотеки по ставке не более 6,5%. Пока она действует лишь до конца октября текущего года, однако в случае её востребованности среди населения правительство может рассмотреть вопрос о продлении льгот.