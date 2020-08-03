Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15%

Правительство России приняло решение о снижении размера первоначального взноса по льготной ипотеке до 15 процентов, сообщает ТАСС.

Речь об этом шла на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина напомнил, что существует программа льготной ипотеки под 6,5%.

— Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20% до 15%, — приводит агентство слова Мишустина.

Он отметил, что соответствующее постановление уже подписано, и добавил, что это же решение распространяется на участников программ по льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке.