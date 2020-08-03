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Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15%

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Фото © Астахов Дмитрий / ТАСС

Правительство России приняло решение о снижении размера первоначального взноса по льготной ипотеке до 15 процентов, сообщает ТАСС.

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По сообщениям СМИ, ЦБ РФ вновь понизит ключевую ставку и она опять опустится до исторического минимума, вследствие чего продолжат снижаться ставки по вкладам и кредитам.

Речь об этом шла на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина напомнил, что существует программа льготной ипотеки под 6,5%.

Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20% до 15%, — приводит агентство слова Мишустина.

Он отметил, что соответствующее постановление уже подписано, и добавил, что это же решение распространяется на участников программ по льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке.

Ранее в правительстве допустили возможность продления программы льготной ипотеки по ставке не более 6,5%. Пока она действует лишь до конца октября текущего года, однако в случае её востребованности среди населения правительство может рассмотреть вопрос о продлении льгот.

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