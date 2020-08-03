В Московском зоопарке вновь появился талисман — манул. Пушистый символ по кличке Тимофей хорошо перенёс дорогу из Центра воспроизводства редких животных и начинает привыкать к новому месту жительства. В зоосаде предполагают, что ближайшие несколько недель он будет придерживаться тактики наблюдения и предпочтёт пока не показываться посетителям.
Фото © Московский зоопарк / Анна Орлова
— Пока зверь ведёт себя робко и большую часть времени проводит в закрытой части вольера, издалека наблюдая за посетителями. Однако он уже начал осваиваться в новом жилище и изучать окружающий его мир, — отмечают в пресс-службе зоопарка.
К приезду степной кошки в вольере провели полную дезинфекцию, заменили грунт и все полочки, спилили одно дерево. Для манула пространство организовали максимально комфортно: на стене появились деревянные полочки, наверху — "наблюдательный пост", чтобы он мог, спрятавшись там, смотреть на посетителей.
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