Банк России аннулировал лицензию московского "Оргбанка"

Банк России аннулировал лицензию у московского "Оргбанка". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, соответствующий приказ вступает в силу с сегодняшнего дня.

В свою очередь, "Оргбанк" проинформировал потребителей, что решение о добровольной ликвидации было принято на общем решении участников банка 6 июля. Руководство организации обратилось к клиентам с просьбой закрыть вклады и счета, а также договоры по аренде банковских ячеек до 1 сентября.