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Банк России аннулировал лицензию московского "Оргбанка"

В финансовой организации уточнили, что решение о добровольной ликвидации было принято в начале июля.

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Банк России аннулировал лицензию у московского "Оргбанка". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, соответствующий приказ вступает в силу с сегодняшнего дня.

В свою очередь, "Оргбанк" проинформировал потребителей, что решение о добровольной ликвидации было принято на общем решении участников банка 6 июля. Руководство организации обратилось к клиентам с просьбой закрыть вклады и счета, а также договоры по аренде банковских ячеек до 1 сентября.

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Они хотят получить возможность делать это после неудачных попыток связаться с клиентом.

Ранее Лайф рассказывал, что Банк России аннулировал лицензии у московских банков "Кузнецкий мост" и "Промышленно-инвестиционный банк".

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