Под Псковом нашли массовое захоронение узников нацистского концлагеря. СК завёл дело о геноциде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде жителей Псковской области в годы Великой Отечественной войны по факту обнаружения массового захоронения узников немецкого концлагеря. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

— В ходе первоначальных следственных действий следователями из обнаруженного захоронения уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы, — уточнила она.

Работы по извлечению останков погибших продолжаются. По имеющимся сведениям, лагерь смерти действовал в районе деревни Моглино с 1941 по 1944 год, за это время там погибло порядка трёх тысяч мирных граждан. Найти место погребения жертв фашистов поисковикам удалось после рассекречивания части документов областного Управления ФСБ.