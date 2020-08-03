Под Псковом нашли массовое захоронение узников нацистского концлагеря. СК завёл дело о геноциде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде жителей Псковской области в годы Великой Отечественной войны по факту обнаружения массового захоронения узников немецкого концлагеря. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
— В ходе первоначальных следственных действий следователями из обнаруженного захоронения уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы, — уточнила она.
Работы по извлечению останков погибших продолжаются. По имеющимся сведениям, лагерь смерти действовал в районе деревни Моглино с 1941 по 1944 год, за это время там погибло порядка трёх тысяч мирных граждан. Найти место погребения жертв фашистов поисковикам удалось после рассекречивания части документов областного Управления ФСБ.
В Германии вынесли приговор 93-летнему экс-надзирателю концлагеряНа процессе Бруно Дей признал, что был осведомлён об убийствах и слышал крики истязаемых.
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