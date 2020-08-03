Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока — 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на около 213 млн злотых ($57 млн) за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Решение связано с расследованием, касающимся консорциума, финансирующего строительство российского газопровода. Польский регулятор полагает, что объединение было создано без "необходимого" на то согласия UOKiK. Помимо "Газпрома" польская сторона предъявила обвинения пяти компаниям: Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

— В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства, — пояснила пресс-служба польского регулятора.