Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока — 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на около 213 млн злотых ($57 млн) за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Решение связано с расследованием, касающимся консорциума, финансирующего строительство российского газопровода. Польский регулятор полагает, что объединение было создано без "необходимого" на то согласия UOKiK. Помимо "Газпрома" польская сторона предъявила обвинения пяти компаниям: Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.
— В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства, — пояснила пресс-служба польского регулятора.
Польша запросила у "Газпрома" документы по "Северному потоку — 2"UOKiK ранее уже оштрафовал одного из французских инвесторов проекта.
Ранее UOKiK обвинил "Газпром" и пятерых партнёров по "Северному потоку — 2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта. В ноябре 2019 года регулятор оштрафовал одного из инвесторов, французскую компанию Engie, на 44,7 миллиона долларов.