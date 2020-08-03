Двое погибли и один пострадал в аварии с грузовиком и легковушкой в Балашихе — видео

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Смертельная авария ранним утром произошла на трассе в городском округе Балашиха в Подмосковье, сообщает агентство "Москва".
В жутком ДТП под Волгоградом погибло четыре человекаВ результате аварии также пострадал ребёнок, за его жизнь борются врачи.
— По предварительной информации, около 5:00 на 20-м километре автодороги М7 "Волга" в направлении в Москву произошло попутное столкновение автомобиля Toyota и грузовика, — цитирует издание пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
На кадрах от очевидцев видно, что легковушка попала под задний бампер большегруза. По данным правоохранителей, погибло два человека, ещё один с травмами разной степени тяжести был госпитализирован. По факту ДТП ведётся проверка с целью установить все обстоятельства аварии.
Ранее в Кемеровской области водитель автомобиля Nissan Terrano не справился с управлением на повороте, врезался в знак и съехал в кювет. В итоге погибло два человека, ещё двое пострадали.