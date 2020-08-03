Сотрудники ФСБ задержали более 40 подпольных оружейников

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В 12 российских регионах ФСБ провела масштабную спецоперацию против подпольных торговцев оружием, в ходе которой была пресечена деятельность 42 лиц, сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что силовики во взаимодействии с МВД России и Росгвардией провели операцию в Москве, Подмосковье, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской и Ростовской областях, а также в Кемеровской области.

— Изъято 179 единиц боевого и гражданского, с восстановленными боевыми свойствами, огнестрельного оружия, — отметили в ФСБ.

Правоохранителям удалось разоблачить 22 подпольные мастерские, где оружие модернизировали и переделывали в боевое. Отмечается, что они были оснащены специализированным оборудованием, включая 3D-принтеры и станки с числовым программным управлением для автоматизации.