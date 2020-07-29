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В Московском зоопарке появились на свет детёныши египетской летучей собаки — видео

Малыши весят чуть больше 20 граммов.

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В Московском зоопарке появились на свет двое детёнышей нильского крылана — египетской летучей собаки. Мальчик Марш и девочка Танго родились 22 июля.

Фото © Московский зоопарк

Сейчас они весят чуть больше 20 граммов. Ещё около месяца детёныши крылана будут цепляться за своих мам и питаться их молоком. На второй-четвёртой неделях жизни мать начинает приучать детёныша оставаться одному, — отметили в зоопарке.

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Ряд животных там обзавёлся потомством.

К 7–8 месяцам они достигнут размера взрослых особей. В полтора-два года самки будут готовы к размножению, самцы — к двум годам. Родовая линия крыланов ведётся по матери, потому что отец детёныша обычно неизвестен.

В Московском зоопарке проживает одна из самых старых колоний нильских крыланов. Первые представители этого рода появились там в 1996 году, их привезли из Роттердама. С тех пор появилось на свет более 320 животных.

Ранее Лайф сообщал, что в Московском зоопарке появились на свет сразу пять детёнышей краснокнижного северного оленя.

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