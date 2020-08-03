Расчленённый женой Картрайт собирался развестись и уйти к любовнице

В жутком и загадочном деле о гибели украинского рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге обрисовывается возможный мотив. Как стало известно Лайфу, музыкант собирался развестись со своей женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.

Следователи нашли в телефонах супругов переписки, из которых следует, что рэпер изменял жене. У оперативников есть основания полагать, что это была не простая интрижка. Исполнитель несколько раз оставался ночевать у своей новой возлюбленной и планировал перебраться к ней насовсем. В сообщениях даже был предполагаемый адрес любовницы. В ближайшее время девушку доставят в следственный отдел для допроса.