Депутат-банкрот, советовавший россиянам меньше есть, задекларировал доход в четыре копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер, получивший известность после скандального заявления, что россиянам нужно "поменьше питаться", если нет денег, заработал за прошлый год всего четыре копейки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте регионального парламента.

В документе отмечается, что годовой доход депутата составил всего 0,04 рубля, а в пользовании у него имеется только квартира площадью 66,6 кв. м. При этом у Гаффнера три несовершеннолетних ребёнка, у каждого из которых есть по квартире площадью от 80 до 239 кв. м.