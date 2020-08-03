Депутат-банкрот, советовавший россиянам меньше есть, задекларировал доход в четыре копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер, получивший известность после скандального заявления, что россиянам нужно "поменьше питаться", если нет денег, заработал за прошлый год всего четыре копейки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте регионального парламента.
В документе отмечается, что годовой доход депутата составил всего 0,04 рубля, а в пользовании у него имеется только квартира площадью 66,6 кв. м. При этом у Гаффнера три несовершеннолетних ребёнка, у каждого из которых есть по квартире площадью от 80 до 239 кв. м.
Суд не освободил от долгов депутата-банкрота, советовавшего россиянам меньше естьИзъятого у должника имущества хватило лишь на оплату судебных расходов.
Напомним, Илья Гаффнер прославился в 2015 году своим высказыванием о том, что россиянам на фоне повышения цен на продукты следовало бы задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться. В июле 2016 года он был признан банкротом. А в 2017 году суд лишил депутата поддельного диплома о высшем образовании, постановив вернуть его в учебное заведение для уничтожения.