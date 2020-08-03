Фургал отказался от услуг своего основного адвоката

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина без объяснения причин. Юрист признался, что не догадывается о мотивах своего бывшего подзащитного.
— Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны, — заявил РИА "Новости" Кожемякин.
Подайте миллионерам. Как семья Фургала решила заработать на его проблемахЖурналист Михаил Шахназаров — о том, зачем семья задержанного экс-губернатора Хабаровского края решила устроить токсичный сбор денег на адвокатов.
Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца. Интересы экс-губернатора на судах представляли три адвоката, но Кожемякин считался его основным защитником.