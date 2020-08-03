Фургал отказался от услуг своего основного адвоката

Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца. Интересы экс-губернатора на судах представляли три адвоката, но Кожемякин считался его основным защитником.