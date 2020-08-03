Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Фургал отказался от услуг своего основного адвоката

Интересы обвиняемого на судах представляли три защитника, но Кожемякин считался главным из них.

440
Post cover

Сергей Фургал. Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина без объяснения причин. Юрист признался, что не догадывается о мотивах своего бывшего подзащитного.

Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны, — заявил РИА "Новости" Кожемякин.

Подайте миллионерам. Как семья Фургала решила заработать на его проблемах

Журналист Михаил Шахназаров — о том, зачем семья задержанного экс-губернатора Хабаровского края решила устроить токсичный сбор денег на адвокатов.

Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца. Интересы экс-губернатора на судах представляли три адвоката, но Кожемякин считался его основным защитником.

Выбор редакции

Loading...