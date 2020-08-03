Челябинские врачи спасли новорождённую весом в 600 граммов со сместившимся желудком

Хирурги челябинской областной детской клинической больницы одними из первых в России провели уникальную операцию новорождённой девочке весом всего в 600 граммов. У малышки желудок, кишечник и селезёнка были смещены в грудную клетку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Девочку с диафрагмальной грыжей слева оперировали прямо в палате реанимации, потому что её маленький вес и тяжёлое состояние не позволяли перевести в операционную.

— Мы впервые оперировали диафрагмальную грыжу у младенца со столь экстремально низкой массой тела. Такому маленькому пациенту всё сложно делать, манипуляции только пинцетами, руками вообще ничего невозможно коснуться. Печень — как маленькая ягода малина: её тронешь, и она развалится, — поделился один из хирургов.

Операция прошла удачно, спустя полтора месяца после неё кроха чувствует себя хорошо и уже удвоила свой вес.