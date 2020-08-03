Клад для угонщиков и мошенников. В Сеть слили данные миллиона российских водителей

В даркнете выставили на продажу личные данные одного миллиона автовладельцев Москвы и Подмосковья. Как сообщает "Коммерсант", начальная стоимость базы оценивается в $1,5 тысячи.
"Лот" появился на специальном хакерском форуме 24 июля. В базе данных содержатся файлы Excel примерно на один миллион строк с информацией, актуальной на конец 2019 года. Покупатель сможет получить доступ к конфиденциальным сведениям: VIN-кодам и номерам паспортов транспортного средства (ПТС), а также именам и телефонам владельцев машин.
Специалисты в области информационной безопасности считают, что продавцом базы может быть инсайдер в крупной страховой компании. Информацией об автомобилях и их водителях могут заинтересоваться автоугонщики и мошенники, занимающиеся социальной инженерией.
Названы модели авто, владельцы которых чаще других не платят по кредитамПросрочки же намного активнее допускают представители сильного пола.
Ранее Лайф писал про жительницу Набережных Челнов, которая перевела более 100 тысяч долларов злоумышленнику, пообещавшему доставить ей электромобиль из Нью-Йорка.