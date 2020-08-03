Клад для угонщиков и мошенников. В Сеть слили данные миллиона российских водителей

В даркнете выставили на продажу личные данные одного миллиона автовладельцев Москвы и Подмосковья. Как сообщает "Коммерсант", начальная стоимость базы оценивается в $1,5 тысячи.

"Лот" появился на специальном хакерском форуме 24 июля. В базе данных содержатся файлы Excel примерно на один миллион строк с информацией, актуальной на конец 2019 года. Покупатель сможет получить доступ к конфиденциальным сведениям: VIN-кодам и номерам паспортов транспортного средства (ПТС), а также именам и телефонам владельцев машин.

Специалисты в области информационной безопасности считают, что продавцом базы может быть инсайдер в крупной страховой компании. Информацией об автомобилях и их водителях могут заинтересоваться автоугонщики и мошенники, занимающиеся социальной инженерией.