Большая часть россиян дорожит своей работой

В России более 70% человек дорожат своим текущим местом работы, при этом 40% отметили, что готовы сменить место работы ради увеличения зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса на портале Роструда "Работа в России".

Примерно каждый девятый респондент (11%) ответил, что дорожит работой в средней степени, так как его супруг/супруга получает хороший доход, а 17% опрошенных уверены, что всегда смогут трудоустроиться, потому что их профессия очень востребована.

В текущем году на 10% меньше россиян заявили, что готовы сменить работу ради зарплаты — 40% против 50% в 2019 году. А примерно каждый шестой опрошенный (17%) уверен, что на новой работе сможет улучшить профессиональные навыки — такой же показатель был и в прошлом году.

Также более трети (32%) респондентов отметили, что могут рекомендовать своего работодателя друзьям, а каждый пятый оценивает компанию, в которой работает, как стабильную и надёжную. Положительно о графике работы отзываются 24% опрошенных, 22% говорят о хорошем коллективе и лояльном руководстве, а ещё 22% — об удобном расположении офиса. Только 12% респондентов отметили высокий уровень дохода.

По мнению 36% опрошенных, руководство компании должно внедрить систему премирования и бонусов, чтобы повысить лояльность сотрудников, а 37% россиян уверены, что в этом поможет грамотная организация рабочего процесса.

В опросе приняли участие 32 тысячи человек из всех регионов России, он проводился в июне — июле 2020 года.