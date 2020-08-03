В России резко подорожали новые автомобили

Средневзвешенная рыночная цена автомобиля в России только за первую половину 2020 года возросла до 1 миллиона 676 тысяч рублей. Рост за первые 6 месяцев 2020 года составил 138 тысяч рублей, сообщает агентство "Автостат". Наибольший рост в бюджетном сегменте у отечественных автомобилей — сразу 40 тысяч рублей. Теперь средняя цена автомобиля российского производства составляет около 700 тысяч рублей.
В России назвали самую популярную марку авто 2020 годаЭти машины, несмотря на падение спроса, удерживают первое место среди автомобилистов.
Аналитики отмечают, что рост стоимости может помешать восстановлению отечественного авторынка новых автомобилей. Зато на вторичном рынке обратная ситуация: средняя стоимость автомобиля в продаже снизилась с 622 до 605 тысяч рублей.