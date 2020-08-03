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В России резко подорожали новые автомобили

Зато рынок машин "с рук" стабильно идёт вниз.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Средневзвешенная рыночная цена автомобиля в России только за первую половину 2020 года возросла до 1 миллиона 676 тысяч рублей. Рост за первые 6 месяцев 2020 года составил 138 тысяч рублей, сообщает агентство "Автостат". Наибольший рост в бюджетном сегменте у отечественных автомобилей — сразу 40 тысяч рублей. Теперь средняя цена автомобиля российского производства составляет около 700 тысяч рублей.

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Эти машины, несмотря на падение спроса, удерживают первое место среди автомобилистов.

Аналитики отмечают, что рост стоимости может помешать восстановлению отечественного авторынка новых автомобилей. Зато на вторичном рынке обратная ситуация: средняя стоимость автомобиля в продаже снизилась с 622 до 605 тысяч рублей.

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