В Париже началась реставрация органа в соборе Нотр-Дам-де-Пари

В Париже приступили к реставрации большого органа в соборе Нотр-Дам-де-Пари после пожара, случившегося более года назад. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По данным издания, "голос собора" чудом не пострадал от огня, однако в него попали вода и свинцовая пыль. Между тем в инструменте находится более восьми тысяч труб, разделённых на 115 регистров, и для того, чтобы они снова заиграли, знаменитый орган разберут и очистят.

— Он состоит из тысяч частей, есть трубы, которые имеют высоту десять метров, есть трубы, которые меньше половины сантиметра, — говорит известный органист Оливер Латри.

По его словам, при слишком жёсткой чистке инструмент может потерять своё звучание. Окончание работ ожидается в апреле 2024 года.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля 2019 года. Пострадали шпиль и несущая конструкция здания, однако произведения искусства и реликвии, хранящиеся в соборе, остались целы. Возможными причинами пожара прокуратура Парижа считает непотушенную сигарету или проблемы с электричеством.