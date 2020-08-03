Учёные опровергли существование "эффекта бабочки"

Учёные усомнились в существовании "эффекта бабочки" — незначительного влияния на систему, которая может иметь большие и непредсказуемые последствия — и опровергли эту гипотезу с помощью эксперимента. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Лос-Аламосской национальной лаборатории, США.

Как отметил физик-теоретик Николай Синицын, на квантовом компьютере IBM-Q не составило особого труда смоделировать ситуацию с течением времени в обратную сторону. Учёные запустили в условное прошлое несколько квантовых разрядов — кубитов, которым специалисты нанесли ущерб. Затем физики "отмотали" ход времени к настоящему, и развёрнутая на компьютере квантовая система практически не изменилась.

— Если злоумышленник в условном прошлом навредит системе, то мы всё равно сможем извлечь из неё полезную информацию, так как повреждения не масштабируются в процессе декодирования, — подытожил Синицын.

Учёный подчеркнул, что понятие хаоса должно по-разному трактоваться в классической физике и квантовой механике.

Впервые "эффект бабочки" в популярной культуре был описан в 1952 году в рассказе "И грянул гром" американского писателя Рэя Брэдбери. По сюжету гибель бабочки в прошлом сильно меняет мир далёкого будущего.