Учёные сравнили ситуацию с населением разных стран и предсказали человечеству скорое вымирание

Глобальную тенденцию обозначили примерно так: сначала женщины перестанут рожать, а потом, собственно, всё.

Итак, портал Worldameter вещает, что на сегодняшний день нас с вами на Земле 7 миллиардов и 800 миллионов. Топ-5 по численности населения пока что возглавляет Китай (1,4 миллиарда человек), за ним следует Индия (1,38 миллиарда), а далее с огромным отрывом — США (324 миллиона), Индонезия (258 миллионов) и Пакистан (214 миллионов). Это данные по состоянию на 2017 год, их приводит Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Организация провела масштабное исследование, чтобы составить представление о том, куда катится человечество и насколько быстро.

Так вот, расчёты показали, что при сохранении нынешних тенденций в 2100 году пятёрка самых густонаселённых стран будет выглядеть несколько иначе: на первом месте будет Индия, далее, представьте себе, — Нигерия, и только потом — Китай, США и Пакистан.

В Китае, между прочим, прогнозируют сокращение численности вдвое — до 732 миллионов человек. Социолог Олег Иванов считает, что это вполне закономерный итог.

В отношении Китая это, во-первых, результат их собственной политики, которую там проводили изначально. И потом, они же говорят, что у них там чудеса контрацепции, и в данном прогнозе это имеет существенное значение Олег Иванов Социолог

Напомним, с конца 70-х семейную жизнь китайцев подчиняли жёсткому правилу "одна семья — один ребёнок", за нарушения увольняли, заставляли делать аборты и штрафовали вплоть до 8-кратного размера годового дохода. Задача была — добиться численности на уровне 1,2 миллиарда к 2000 году. Собственно говоря, добились: было как раз 1,24 миллиарда. В 2015 году строгий режим, наконец, отменили, с 2016-го вступило в силу разрешение иметь двоих детей. Власти рассчитывали, что это даст плюс три миллиона новорождённых в год. Ничего похожего. В 2014 году, к примеру, родилось 17 миллионов детей, а в 2019-м — всего 14,65. Притом это на полмиллиона меньше, чем в 2018-м. Есть такое предположение, что китаянки столь равнодушно отнеслись к отмене давнего запрета по одной простой причине — они оказались не готовы к пополнению в семье в своих текущих жизненных условиях, и стоило бы поощрить их какими-то выплатами по уходу за ребёнком, продлить декретный отпуск.

Похожая ситуация складывается и в других странах Восточной и Юго-Восточной Азии: по нынешнему прогнозу, вполовину уменьшится через 80 лет население Японии, Северной Кореи, Таиланда, Шри-Ланки. В Японии, например, Национальный институт населения констатирует, что жителям страны нравится независимость: больше половины людей предпочитают холостую жизнь. Есть даже прогнозы, что японцы вообще исчезнут как нация к XXXVIII столетию. Впрочем, до этого довольно далеко. Но на фоне ожидаемого сокращения за считаные десятки лет возникают опасения, что апокалиптический сценарий может оказаться и стремительнее.

В общей сложности 23 страны мира, как ожидается, будут переживать резкий спад численности населения в XXI веке. В том числе европейские. Испания, Италия, Португалия, Польша. Центральная Европа потеряет 70 миллионов жителей, это более 60% от нынешнего уровня.

Россиян станет на 40 миллионов меньше, полагают исследователи, — сейчас в стране 146 миллионов жителей, к 2100 году прогнозируют 106. А по альтернативному сценарию даже 89. С нынешнего девятого места по численности наша страна переместится на 14-е.

На мой взгляд, в этом прогнозе нет изъянов, то есть он сделан максимально корректно, по крайней мере, судя по тому, что уже опубликовано ранее, если эти данные пересчитать, то получится то же самое. Это очень трезвый прогноз и очень важный сигнал к тому, чтобы правительственные структуры могли начать на что-то реагировать Олег Иванов Социолог

А вот страны, к примеру, Африки и Ближнего Востока в это время будут переживать прямо-таки демографические взрывы. Танзания: в 2017 году было 54 миллиона, в 2100-м будет 186. Чад: сейчас 15 миллионов — будет 123. Афганистан: 32 миллиона — 129 миллионов, Египет: 96 миллионов — 199 миллионов.

И в глобальном масштабе получается, что до 2064 года население Земли будет только расти и в конце концов достигнет своего пика — 9,73 миллиарда жителей планеты. А вот потом цифра начнёт уменьшаться и к началу XXII века будет составлять примерно 8,8 миллиарда. А если при этом усовершенствуют методы контрацепции и повысят уровень грамотности людей, то снижение будет ещё более заметным — 6,88 миллиарда. Социолог считает, что это не повод для беспокойства.

Я не нахожу катастрофичным то, что население может сокращаться. Я вообще считаю, что население не должно всё время расти, потому что мы уже перенаселили нашу планету. В обозримом прошлом население планеты было полтора миллиарда. То есть всего пару веков назад население было в пять раз меньше, чем сейчас. В этом смысле возникают диспропорции и много проблем, включая экологию. На мой взгляд, население должно увеличиваться пропорционально тому, что позволяет культура, благосостояние. Я за рост благосостояния, а не за спонтанное увеличение количества жизней на Земле Олег Иванов Социолог

Вообще-то 8,8 миллиарда это всё равно больше, чем сейчас. А 6,8 — ненамного меньше. Но тут есть одна проблема. По опубликованным данным, несмотря на ожидаемый в ближайшие десятилетия численный рост, среднее количество детей у каждой женщины планеты продолжит снижаться. Надо сказать, что для естественного воспроизводства населения этот показатель должен составлять 2,1. То есть в среднем два и одна десятая ребёнка на каждую женщину. Звучит абсурдно, но это статистика, она оперирует холодными фактами. А факты эти таковы, что даже при самом лучшем жизненном раскладе всякое бывает. Не все родившиеся дети доживают до взрослой жизни.

Так вот, если этот коэффициент рождаемости сохранять на уровне 2,1, то количество людей на Земле не будет становиться ни больше, ни меньше. В 1950-е годы он составлял 4,7. Сейчас — 2,4. А к 2050 году, по прогнозу, в 151 стране мира опустится ниже минимального порога. Ещё через полвека таким будет положение дел уже в 183 странах. То есть, можно сказать, практически по всему миру, потому что всего на Земле, напомним, 195 государств.

Всё будет совсем не так, как в этих прогнозах написано, если включатся какие-то дополнительные факторы. Например, где-то будут стимулировать рождаемость, будут заселяться какие-то территории. Они прогнозируют то, что видно сегодня, по тем трендам, которые существуют. А те новые тренды, которые могут возникнуть, политические, социальные, они в этом смысле учитывать не могут, потому что у них нет для таких прогнозов оснований Олег Иванов Социолог

Соответственно, ожидают повышение среднего возраста жителей планеты: до 46 лет (против нынешних 32). Расклад к началу следующего столетия будет такой: 2,37 миллиарда людей старше 65 и 1,7 миллиарда младше 20. Тех, кому за 80, станет в шесть раз больше, а маленьких детей, наоборот, заметно поубавится. А это означает, что поубавится людей трудоспособного возраста. В том же Китае — почти в три раза. По этой самой причине страна всего несколько десятилетий сможет продержаться в лидерах мировой экономики — к концу века снова уступит первенство США. Кстати, в экономической части прогноза указывается, что лет через тридцать в пятёрку ведущих держав стремительно ворвётся Индия. А ей предстоит возглавить список не только самых густонаселённых стран, но и самых густонаселённых именно трудоспособными людьми. И на втором месте в этом смысле будет Нигерия. Что интересно, сейчас эта африканская страна на 28-й строчке в экономическом рейтинге, в 2100-м ей обещают уже законное девятое место.