Сын украинского олигарха обзавёлся собственным островом

Сын бывшего владельца украинской компании "Мотор Сич" Александр Богуслаев купил итальянский остров Галлинара у берегов Лигурии. По данным миланской газеты Corriere della Sera, собственный кусочек рая отпрыску олигарха обошёлся в 10 миллионов евро.
Галлинара издалека напоминает черепаху, площадь острова составляет около 11 гектаров, максимальная высота — 87 метров над уровнем моря. На протяжении более чем 40 лет островом совместно владели девять пьемонтских и лигурийских семей. 42-летний Александр Богуслаев вёл с ними переговоры с мая. 17 июля стороны завершили сделку.
Бизнесмен проживает в княжестве Монако, но имеет гражданство государства Гренада. Его отец Вячеслав Богуслаев входит в число наиболее богатых людей Украины.
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