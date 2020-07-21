На ком женятся российские и западные олигархи: 8 женщин, которые сломали все стереотипы

Маккензи Безос и Наталья Потанина

Бывшие супруги Джеффа Безоса (слева) и Владимира Потанина (справа). Фото © Instagram / forbesitalia / Скриншот видео: Youtube / CNN Business

№ 1 российского списка Forbes (состояние оценивается в $19,7 млрд) Владимир Потанин развёлся с первой женой ещё в 2014 году. Тогда он был долларовым миллиардером, но отдавать половину состояния первой супруге отказался. В итоге Наталья получила $84 млн и вскоре подала в суд Лондона иск на $6,3 млрд. Однако английский суд встал на сторону акционера "Норникеля".

В случае с основателем Amazon и самым богатым человеком планеты Джеффом Безосом произошла сенсация: Маккензи отсудила у бывшего мужа $39 млрд.

Мелинда Гейтс и Людмила Лисина

Супруги Билла Гейтса (слева) и Владимира Лисина (справа). Фото © Instagram / melindafrenchgates / Uznayvse.ru

Людмила Лисина и владелец Новолипецкого металлургического комбината (№ 2 в российском списке Forbes с состоянием в $18,1 млрд) вместе со школьной скамьи. Владимир и Людмила учились в одном классе. У них крепкая семья, трое сыновей. Людмила Лисина владеет арт-галереей на Сретенском бульваре в Москве и коллекционирует картины русских художников.

Мелинда Гейтс активно занимается благотворительностью, вкладывая деньги мужа в борьбу с вирусами, бедностью, а также помогает экологическим и медицинским организациям. О разводе Билл и не помышляет.

Анна Деваврен и Людмила Михельсон

Бывшая супруга Бернара Арно (слева) и супруга Леонида Михельсона (справа). Фото © Pinterest / Offshoreview.eu

Какое-то время Людмила Михельсон (супруга № 3 российского Forbes, состояние $17,1 млрд) помогала мужу, работая в его компании, но позже исчезла с радаров. СМИ писали о проблемах в браке, но до развода дело, видимо, так и не дошло. У пары есть дочь Виктория, которой сейчас 28 лет. Также в 2002 году у Леонида Михельсона родилась ещё одна девочка, которую назвали Эрикой.

Первая жена CEO-группы компаний LVMH Бернара Арно (№ 3 мирового Forbes с состоянием в $76 млрд) родила ему двоих детей, но на 17-м году брака Бернар Арно и Анна Деваврен развелись. Новая пассия французского миллиардера на 11 лет младше его, и состоялась как пианистка. Элен Мерсье родила Арно ещё троих сыновей.

Сьюзен Баффет и Елена Мордашова

Первые жёны Уоррена Баффета (слева) и Алексея Мордашова (справа). Фото © Pinterest / Uznayvse.ru

Глава "Северстали" Алексей Мордашов (№ 4 российского Forbes с состоянием в $16,8 млрд) развёлся со своей первой женой Еленой в 1996 году. В тот момент бизнесмен уже прошёл активную фазу приватизации металлургического комбината, но свой капитал делить с женой отказался. Он оставил ей квартиру в Череповце, машину ВАЗ-2109 и выплачивал $1,5 тыс. в месяц на содержание сына. Позже Мордашов стал отцом ещё шестерых детей от разных жён.