55-летняя Элизабет Хёрли насладилась тёплым днём топлес, сделав его для фанатов лишь жарче

Популярная актриса Элизабет Хёрли относится к тому виду женщин, которые с возрастом становятся лишь краше. Звезда часто радует фанатов в "Инстаграме" откровенными фото в бикини, и, глядя на них, трудно поверить, что Лиз уже 55 лет. В этот раз актриса решила побаловать фанатов снимком в купальнике без верха, но, чтобы не выйти за рамки приличия, накинула сверху рубашку.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Звезда расположилась на траве, раскинув руки и наслаждаясь лучами солнца. Предстала женщина вполне в домашнем виде — без укладки и макияжа. А чтобы образ был поинтереснее, Лиз надела кулон на тонкой цепочке. Поклонники были поражены в самое сердце таким снимком кумира, осыпав её комплиментами в комментариях.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Как можно в 55 лет выглядеть горячее, чем любая 19-летняя девушка? <br/>F_pescatore

Боже мой! Своим видом ты просто осветила мой день! Dbsantanna

Вау, абсолютно восхитительна! Colinrogers8002

Фото © Instagram / elizabethhurley1