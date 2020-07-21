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55-летняя Элизабет Хёрли насладилась тёплым днём топлес, сделав его для фанатов лишь жарче

Поклонники актрисы не устают поражаться тому, как восхитительно выглядит их кумир, наплевав на солидный возраст.

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Фото © Instagram / elizabethhurley1

Популярная актриса Элизабет Хёрли относится к тому виду женщин, которые с возрастом становятся лишь краше. Звезда часто радует фанатов в "Инстаграме" откровенными фото в бикини, и, глядя на них, трудно поверить, что Лиз уже 55 лет. В этот раз актриса решила побаловать фанатов снимком в купальнике без верха, но, чтобы не выйти за рамки приличия, накинула сверху рубашку.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Звезда расположилась на траве, раскинув руки и наслаждаясь лучами солнца. Предстала женщина вполне в домашнем виде — без укладки и макияжа. А чтобы образ был поинтереснее, Лиз надела кулон на тонкой цепочке. Поклонники были поражены в самое сердце таким снимком кумира, осыпав её комплиментами в комментариях.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Как можно в 55 лет выглядеть горячее, чем любая 19-летняя девушка?

<br/>F_pescatore

Боже мой! Своим видом ты просто осветила мой день!

Dbsantanna

Вау, абсолютно восхитительна!

Colinrogers8002

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Элизабет Хёрли сейчас вовсю наслаждается передышкой между съёмками в своём загородном доме, стараясь соблюдать самоизоляцию. Среди её последних крупных проектов можно назвать сериал "Члены королевской семьи", в котором она сыграла одну из главных ролей — королеву Хелену. Также звезда стала участницей сериала "Беглецы" вселенной Marvel, где выступила в качестве суперзлодейки Морганы ле Фэй.

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