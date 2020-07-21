Где теперь 4-летний мальчик, который покорил СССР, прочитав стихотворение Рождественского на камеру

Ещё в 1973 году вышел советский фильм Алексея Салтыкова "Возврата нет", в котором всем особенно запомнился кудрявый малыш, с чувством декламировавший стих Роберта Рождественского "На Земле безжалостно маленькой". Этим малышом был Валя Карманов, которого режиссёр заметил после того, как мальчик на пробах в другой фильм зачитал это же стихотворение. И он запал в сердце творца.

С тех прошло много лет, но строки Рождественского в интерпретации Карманова до сих пор вспоминают с теплотой. Валентину ещё в нежном возрасте удалось сняться в нескольких фильмах, в том числе в картине "Старый Новый год" Олега Ефремова. Его даже почти утвердили на роль в "Острове сокровищ", но внезапно мальчика поразил долгий приступ заикания. Спустя полтора года он прошёл, однако шанс был уже упущен.

Фото © ВКонтакте / Валентин Карманов

К сожалению, артисту не удалось добиться невероятной популярности. Он не смог сдать вступительные экзамены во ВГИК, поэтому ему пришлось стать таксистом, а затем водителем хлебовоза. Хоть сейчас Валентин и работает охранником в продуктовом магазине, он не теряет надежды продолжить актёрскую карьеру.

Фото © YouTube / Валентин Карманов