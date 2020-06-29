Кем вырос школьник Никита Литвинков, чьё видео из столовой было самым популярным 12 лет назад

В 2008 году Сеть взорвал ролик про школьника, который обозревает меню столовой и даёт свой комментарий по каждому блюду. Судя по всему, школьные повара решили предложить детям "хороший борщ, с капусткой, но не красный", сосисочки, "непонятный салат, который бесит". Ну и, разумеется, вкусный чай, который утоляет жажду и делает из кого угодно человека. Никита Литвинков мгновенно стал героем молодёжи и мемов, и теперь "Стархит" узнал, как же сложилась судьба этого школьника.

Никита родился в одном из сёл Воронежской области, а затем переехал в Королёв. Позже мальчик вернулся на родину, где поступил в местную музыкальную школу. С музыкой и была связана его дальнейшая жизнь — в армии Никита играл в оркестре на аккордеоне, а затем вышел в запас, дослужив до ефрейтора. Никита часто выступал на сцене в качестве и музыканта, и вокалиста. Парень даже преподавал музыку в колледже.

Фото © "ВКонтакте" / Никита Литвинков

Сейчас герой мемов живёт в Шацке, что в Рязанской области, куда его пригласили работать в местный колледж культуры в качестве концертмейстера у вокалистов и в классе хореографии. Помимо музыки парень увлекается психологией, психиатрией и нумерологией. В личной жизни пока у Никиты штиль. Как он признался, хочется иметь рядом близкого человека, но сейчас эпоха одиночества — каждый остаётся наедине со своими проблемами. Никиту до сих пор узнают на улице, но эта известность не сделала его жизнь лучше.

Фото © "ВКонтакте" / Никита Литвинков