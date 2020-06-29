Кем вырос школьник Никита Литвинков, чьё видео из столовой было самым популярным 12 лет назад

В 2008 году Сеть взорвал ролик про школьника, который обозревает меню столовой и даёт свой комментарий по каждому блюду. Судя по всему, школьные повара решили предложить детям "хороший борщ, с капусткой, но не красный", сосисочки, "непонятный салат, который бесит". Ну и, разумеется, вкусный чай, который утоляет жажду и делает из кого угодно человека. Никита Литвинков мгновенно стал героем молодёжи и мемов, и теперь "Стархит" узнал, как же сложилась судьба этого школьника.
Никита родился в одном из сёл Воронежской области, а затем переехал в Королёв. Позже мальчик вернулся на родину, где поступил в местную музыкальную школу. С музыкой и была связана его дальнейшая жизнь — в армии Никита играл в оркестре на аккордеоне, а затем вышел в запас, дослужив до ефрейтора. Никита часто выступал на сцене в качестве и музыканта, и вокалиста. Парень даже преподавал музыку в колледже.
Сейчас герой мемов живёт в Шацке, что в Рязанской области, куда его пригласили работать в местный колледж культуры в качестве концертмейстера у вокалистов и в классе хореографии. Помимо музыки парень увлекается психологией, психиатрией и нумерологией. В личной жизни пока у Никиты штиль. Как он признался, хочется иметь рядом близкого человека, но сейчас эпоха одиночества — каждый остаётся наедине со своими проблемами. Никиту до сих пор узнают на улице, но эта известность не сделала его жизнь лучше.
Это самая бесполезная популярность. Никто ничего бесплатно мне не давал в жизни. Часто слышу предложения попробовать силы в блогерской сфере. Но чувствую — не моя ниша. Даже если бы пригласили участвовать в музыкальном проекте, например, как "Голос" или "Шоу талантов", отказался бы. Шоу есть шоу, оно далеко от музыки. Я человек творческий
Никита Литвинков