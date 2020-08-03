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Мужа Гагариной застали на прогулке с новой девушкой и ребёнком

Дмитрий не так давно публиковал у себя в соцсетях фото таинственной спутницы и малыша, чем вызвал негодование подписчиков.

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Бракоразводный процесс между певицей Полиной Гагариной и звёздным фотографом Дмитрием Исхаковым ещё не начался, но мужчина, по всей видимости, уже окунулся в новые отношения. По крайней мере, такое впечатление он производил во время прогулки с таинственной незнакомкой и ребёнком в парке.

Порталу Super удалось заснять на видео сладкую парочку в Ботаническом саду на ВДНХ. На кадрах девушка несёт на руках ребёнка, а Дмитрий катит коляску. При этом муж Гагариной не так давно публиковал фото девушки и ребёнка в своём инстаграме. Он разместил снимок, как Екатерина кормит грудью малыша, а после бурной критики опубликовал менее откровенную "версию для слабонервных".

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Этот год ставит один антирекорд за другим. После самоизоляции многие известные пары заявили о том, что их отношения подошли к концу. Причём разводы, как и полагается у знаменитостей, стали публичными и громкими процессами. Их обсуждают в Интернете, на кухнях и по телевидению. Напомним самые громкие из этих завершённых лавстори.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. В 2017-м артистка подарила супругу дочку. А месяцем ранее стало известно, что супруги уже не живут вместе. Поклонники заподозрили, что причиной расставания стал роман Гагариной с 31-летним российским рэпером Loc-Dog (Александром Жвакиным).

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