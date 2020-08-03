Мужа Гагариной застали на прогулке с новой девушкой и ребёнком

Крушение звёздных союзов. Как и почему разводятся Гарик Харламов, Джиган и Полина Гагарина Этот год ставит один антирекорд за другим. После самоизоляции многие известные пары заявили о том, что их отношения подошли к концу. Причём разводы, как и полагается у знаменитостей, стали публичными и громкими процессами. Их обсуждают в Интернете, на кухнях и по телевидению. Напомним самые громкие из этих завершённых лавстори.