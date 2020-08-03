Следствие на Алтае показало видео с генератором, из-за которого погибла семья чиновника

Суд на Алтае избрал меру пресечения для владельца туристической базы "Глобус", где ранее обнаружили погибшей семью местного чиновника, сообщает пресс-служба СУ СК России.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> На месте происшествия несколько дней работает следственно-оперативная группа, — информирует ведомство.

Отмечается, что на базе найдены многочисленные нарушения противопожарной безопасности во всех административных, технических и жилых помещениях. Владельца туристического объекта обязали привести в соответствие условия нахождения и проживания на территории.

Ранее 59-летний хозяин турбазы "Глобус", где обнаружили мёртвой целую семью, был арестован. После обнаружения тел четырёх человек следователи завели дело по статье "Убийство", но, осмотрев место их гибели, решили переквалифицировать его на "Оказание услуг ненадлежащего качества, повлёкшее смерть двух или более лиц".