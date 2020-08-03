Арестован директор алтайской турбазы, где обнаружили мёртвой целую семью

В Алтайском крае арестовали 59-летнего директора турбазы "Глобус", на которой от отравления угарным газом умерла семья из четырёх человек. Виктор Королёв обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц.

— В отношении владельца туристической базы "Глобус" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, в ночь на 27 июля после отключения света владелец базы приказал занести в бойлерную два бензиновых электрогенератора для обеспечения работы насосной станции и системы водоснабжения базы. В ходе эксперимента следователи выяснили, что при включении генераторов окись углерода просачивается в номера на втором этаже корпуса, где и находилась комната погибших. При этом концентрация угарного газа превышает предельно допустимые нормы.

Также в ходе проверки на турбазе выявили многочисленные нарушения противопожарной безопасности, а также нарушения, связанные с безопасностью эксплуатации энергоустановок высоковольтного напряжения.