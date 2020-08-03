Арестован директор алтайской турбазы, где обнаружили мёртвой целую семью

В Алтайском крае арестовали 59-летнего директора турбазы "Глобус", на которой от отравления угарным газом умерла семья из четырёх человек. Виктор Королёв обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц.
— В отношении владельца туристической базы "Глобус" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.
По данным следствия, в ночь на 27 июля после отключения света владелец базы приказал занести в бойлерную два бензиновых электрогенератора для обеспечения работы насосной станции и системы водоснабжения базы. В ходе эксперимента следователи выяснили, что при включении генераторов окись углерода просачивается в номера на втором этаже корпуса, где и находилась комната погибших. При этом концентрация угарного газа превышает предельно допустимые нормы.
Также в ходе проверки на турбазе выявили многочисленные нарушения противопожарной безопасности, а также нарушения, связанные с безопасностью эксплуатации энергоустановок высоковольтного напряжения.
Директор алтайской турбазы рассказал об источнике отравления чиновника и его семьиИз-за выхлопов генератора умер Иосиф Кременских, его 43-летняя жена Оксана, 16-летний сын и 10-летняя дочь.
Как уже сообщал Лайф, после обнаружения на алтайской турбазе "Глобус" бездыханных тел четырёх человек следователи завели дело по статье "Убийство", но, осмотрев место их гибели, решили переквалифицировать его на "Оказание услуг ненадлежащего качества, повлёкшее смерть двух или более лиц". Позже был задержан 59-летний хозяин "Глобуса". Сегодня ему предъявили обвинение.