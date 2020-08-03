Дегтярёв искупался в Охотском море. Вода там прогрелась до "бодрящих" 10 градусов — видео

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв во время рабочей поездки в Охотск искупался в Охотском море. Видео он опубликовал в своём инстаграме.
— Охотское море, рабочий посёлок Охотск. Воскресенье, 2.08.2020. Температура воды — десять градусов. Бодрит! — подписал пост Дегтярёв.
Он рассказал в соцсети, что во время рабочей поездки он посмотрит, как исполняется комплекс ежегодных мероприятий "Северный завоз", и параллельно изучит вопрос рыбной отрасли. Врио главы пообещал разобраться с проблемами рыболовецкой отрасли.
Михаил Дегтярёв вместе с главой Минстроя проинспектировали стройки ХабаровскаБыли среди них и проблемные объекты, в том числе детская поликлиника, где отставание от графика превысило три месяца, а также дом-долгострой, который должны были сдать в 2016 году.
Напомним, ранее Михаил Дегтярёв проверил готовность детского лагеря "Океан" под Хабаровском к открытию смены. Врио губернатора края обошёл корпуса, осмотрел медпункт и пищеблок, а также пообщался с персоналом и вожатыми. Дегтярёв отметил высокий уровень подготовки сотрудников, а также готовность корпусов к приёму детей с соблюдением всех санитарных норм.