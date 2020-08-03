Дегтярёв искупался в Охотском море. Вода там прогрелась до "бодрящих" 10 градусов — видео

Михаил Дегтярёв вместе с главой Минстроя проинспектировали стройки Хабаровска Были среди них и проблемные объекты, в том числе детская поликлиника, где отставание от графика превысило три месяца, а также дом-долгострой, который должны были сдать в 2016 году.