Стали известны результаты ЕГЭ учительницы, которая сдала экзамен из любопытства

Учитель химии из школы № 32 города Красноярска Ольга Юмашева, которая ради эксперимента сдала ЕГЭ по своему предмету, набрала максимальные 100 баллов, сообщает NGS24.ru. Педагог написала тест вместе с учениками 16 июля.
Юмашеву удивил экзамен. Она признавалась, что некоторые задания она видела впервые. Тем не менее учительница ответила на все вопросы за отведённые на это 3,5 часа, но перепроверить написанное не успела. Учительница решила сдать ЕГЭ для того, чтобы лучше понять, как готовить учеников.
ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году сдали два выпускникаВ Рособрнадзоре отметили, что объективность проведения экзамена в этом году не вызывает сомнений.
Ранее Лайф рассказывал про выпускника из Костромы, который набрал максимальные 400 баллов на ЕГЭ. Он сдавал экзамен по информатике, русскому языку, математике и физике. Молодой человек с первого класса был увлечён точными науками. Он принимал участие в олимпиадах, отлично учился, а школу окончил с медалью.