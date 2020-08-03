Стали известны результаты ЕГЭ учительницы, которая сдала экзамен из любопытства

Учитель химии из школы № 32 города Красноярска Ольга Юмашева, которая ради эксперимента сдала ЕГЭ по своему предмету, набрала максимальные 100 баллов, сообщает NGS24.ru. Педагог написала тест вместе с учениками 16 июля.

Юмашеву удивил экзамен. Она признавалась, что некоторые задания она видела впервые. Тем не менее учительница ответила на все вопросы за отведённые на это 3,5 часа, но перепроверить написанное не успела. Учительница решила сдать ЕГЭ для того, чтобы лучше понять, как готовить учеников.