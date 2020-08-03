Россиянам рассказали, что делать, если в Турцию с вами летел больной коронавирусом

Всех туристов, прилетевших из России в Турцию, если на рейсе с ними был заражённый коронавирусом человек, не будут отправлять на карантин, вопреки ряду сообщений, рассказали в АТОР.

Согласно правилам здравоохранения Турции, путешественнику с симптомами CoViD-19 с прибывшего в страну рейса проводят бесплатный экспресс-тест методом ПЦР, результаты которого будут известны в течение четырёх часов. В случае обнаружения болезни пассажира отправляют в государственную клинику для обследования и лечения.

Как уточнила директор страховой компании Юлия Алчеева, в этом случае, как и с ветрянкой, если пациент из-за карантина пропустил обратный рейс, то новый билет — на страховой организации.

Кроме того, всем пассажирам, сидевшим на двух креслах впереди, сзади и по бокам от больного, сразу же предложат пройти бесплатный тест на коронавирус, и в случае отрицательного анализа турист сможет продолжить свой обычный отдых.

А если у попутчика больного выявят CoViD-19, то его отправят в государственную больницу или на карантин при отсутствии симптомов и лёгком течении болезни. В случае, когда коронавирус проявился у путешественника в отеле, ему также сделают бесплатный тест и отправят в медучреждение.

Отмечается, что страховка заразившегося CoViD-19 путешественника покроет его лечение и стоимость обратного билета, если он пропустит рейс, но только в той ситуации, когда больной находится в больнице.