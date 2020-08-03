Пассажирский самолёт Ил-114-300 совершит первый полёт в сентябре

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарём и обсудил с ним планы развития компании до 2030 года. Российский лидер начал встречу с вопроса о самолёте Ил-114-300, который планируется использовать для улучшения транспортной доступности в регионах.

— Самолёт [Ил-114-300] уже собран, самолёт проходит наземную отработку, готовится к первому вылету. Я думаю, что в сентябре по нашим планам мы эту машину поднимем в Подмосковье, в Жуковском, — сообщил Слюсарь.

Он отметил, что авиалайнер рассчитан на 68 пассажиров, а его скорость составит 500 км/ч. По его словам, он очень востребован в труднодоступных регионах. Также Слюсарь сообщил Путину, что самолёт МС-21 с российским двигателем ПД-14 совершит первый полёт до конца 2020 года. Сейчас проходят все необходимые отработки.