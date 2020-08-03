"Могут кого-нибудь с собой прихватить". Адвокат стороны Михаила Хачатуряна призналась в страхе перед его дочерьми

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Адвокат стороны убитого собственными дочерьми Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко призналась, что считает Крестину и Ангелину опасными и очень их боится. Юрист заявила о намерении просить для себя и своих коллег охрану во время судебных прений.
— Мы увидели сейчас в зале судебного заседания двух человек в маске и с автоматами. К сожалению, эти люди охраняли не нас, эти люди охраняли представителя Генеральной прокуратуры, так как, по экспертизам, сёстры Хачатурян признаны опасными для общества, — рассказала Нитченко.
Она откровенно заявила, что каждый раз очень боится находиться в суде в их присутствии. Адвокат напомнила, что старшим сёстрам Хачатурян грозит максимальный для женщин срок — 20 лет тюрьмы. По её мнению, девушкам терять нечего, поэтому они могут захотеть "кого-нибудь с собой прихватить".
Старших сестёр Хачатурян будут судить присяжные. Их отбор начнётся 31 августаВозвращать резонансное дело в прокуратуру не станут, как и передавать в Бутырский суд.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.