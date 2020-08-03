"Могут кого-нибудь с собой прихватить". Адвокат стороны Михаила Хачатуряна призналась в страхе перед его дочерьми

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Адвокат стороны убитого собственными дочерьми Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко призналась, что считает Крестину и Ангелину опасными и очень их боится. Юрист заявила о намерении просить для себя и своих коллег охрану во время судебных прений.

— Мы увидели сейчас в зале судебного заседания двух человек в маске и с автоматами. К сожалению, эти люди охраняли не нас, эти люди охраняли представителя Генеральной прокуратуры, так как, по экспертизам, сёстры Хачатурян признаны опасными для общества, — рассказала Нитченко.

Она откровенно заявила, что каждый раз очень боится находиться в суде в их присутствии. Адвокат напомнила, что старшим сёстрам Хачатурян грозит максимальный для женщин срок — 20 лет тюрьмы. По её мнению, девушкам терять нечего, поэтому они могут захотеть "кого-нибудь с собой прихватить".