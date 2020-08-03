В Омске задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать шестилетнюю девочку

По версии следствия, около 21 часа 29 июля в подъезде многоквартирного дома на улице Дачная в Омске неизвестный напал на шестилетнюю девочку и пытался оторвать от перил, в которые ребёнок вцепился. На крики испуганного ребёнка из квартиры вышла мать девочки, и та смогла вырваться и убежать к ней, а подозреваемый скрылся. На следующий день родители потерпевшей заявили в правоохранительные органы. Ребёнок не пострадал.