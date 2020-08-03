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В Омске задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать шестилетнюю девочку

Злоумышленник набросился на ребёнка в подъезде.

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Мужчина, который в подъезде попытался изнасиловать шестилетнюю девочку в Омске, задержан. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В настоящее время подозреваемый опознан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следствия, около 21 часа 29 июля в подъезде многоквартирного дома на улице Дачная в Омске неизвестный напал на шестилетнюю девочку и пытался оторвать от перил, в которые ребёнок вцепился. На крики испуганного ребёнка из квартиры вышла мать девочки, и та смогла вырваться и убежать к ней, а подозреваемый скрылся. На следующий день родители потерпевшей заявили в правоохранительные органы. Ребёнок не пострадал.

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Прохожие увидели, как он повалил девочку на землю и начал срывать с неё одежду.

Напомним, попытка изнасилования шестилетней девочки в Омске попала на видео.

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