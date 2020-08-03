"Отойди, пожалуйста, буду стрелять". Вежливый инженер из Ленобласти ранил соседа из травмата

В Сосновом Бору на участке в садоводстве "Приморский" между двумя соседями по даче произошёл необычный инцидент, в ходе которого один сосед ранил другого из травматического пистолета, сообщает 47news.

— В сосновоборскую полицию обратился индивидуальный предприниматель, оказывающий юруслуги. Он рассказал, что на участке в садоводстве "Приморский" под Сосновым Бором в него выстрелил сосед из травматического пистолета. Причиной стал словесный конфликт, — информирует агентство.

Предположительно, ссора была из-за забора. После выстрела из "Осы" пострадавший заявил соседу, что того ждёт наказание по всей строгости закона.

Издание отмечает, что стрелком был 62-летний инженер, работающий на атомной станции. Травматический пистолет был оформлен на него официально. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Инженер отпущен под обязательство о явке.