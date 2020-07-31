Зашёл за детьми в подъезд. Попытка изнасилования шестилетней девочки в Омске попала на видео

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Попытка изнасилования шестилетней девочки неизвестным в Омске попала на видео. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, мужчина проследовал за двумя детьми в подъезд, причём одна из несовершеннолетних придержала для него дверь.

Когда девочки поднимались по лестнице, подозреваемый притянул одну из них к себе. Ребёнок стал вырываться, держась за перила. Мужчина отбросил несовершеннолетнюю на ступени и в спешке выбежал из здания.

Его разыскивают. По факту посягательства на половую неприкосновенность ребёнка возбуждено уголовное дело.