Россия расторгает соглашение с Кипром о двойном налогообложении

У вас есть 1 миллион? Какой доход он может принести и куда выгоднее всего вложить эту сумму Открыть свой бизнес, сыграть на фондовом рынке или просто положить деньги на вклад. Существует множество вариантов, как распорядиться деньгами, если удалось накопить миллион. Лайф подсчитал, какой доход можно получить с этой суммы.