У вас есть 1 миллион? Какой доход он может принести и куда выгоднее всего вложить эту сумму

Открыть свой бизнес, сыграть на фондовом рынке или просто положить деньги на вклад. Существует множество вариантов, как распорядиться деньгами, если удалось накопить миллион. Лайф подсчитал, какой доход можно получить с этой суммы.

Покупка готового бизнеса: 1 000 000 — 5 000 000 в год

На 1 миллион вполне реально открыть собственный бизнес. Причём как по франшизе, так и без. К примеру, на эту сумму можно купить уже готовый бизнес — салон красоты, барбершоп, небольшой фитнес-центр, магазин или точку общепита.

Доходность зависит от множества факторов, и подсчитать её можно достаточно условно. Ключевое значение имеет город и район, где вы покупаете бизнес. Разница в доходах салона красоты на центральной проходной улице и аналогичного, но расположенного во дворах может различаться в несколько раз.

— Открывать собственное дело в кризис — довольно рискованный шаг, но в случае успеха оно может принести неплохие дивиденды, — рассказывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. — Хотя стоит учитывать, какие сферы наиболее пострадали в период пандемии и будут долго восстанавливаться после того, как кризис отступит. В первую очередь это ресторанный бизнес, сфера досуга, транспорт и перевозки, туризм, непродуктовый ретейл, салоны красоты, фитнес-центры. Если открывать бизнес подобного рода, стоит понимать, что сейчас можно получить хорошее помещение в центре города за умеренную плату (компании стараются найти более экономный вариант аренды), но всегда остаётся риск того, что ограничения в регионе ужесточат и бизнес будет простаивать.

Кстати, опыт последних месяцев показал, что лучше всего кризис пережили компании, которые делали ставку на работу через Интернет. Они не только не проиграли, но и преумножили свою прибыль. Сейчас на подъёме высокотехнологичные проекты, стриминговые сервисы и сфера онлайн-развлечений и обучения, компании, занимающиеся доставкой еды, логистикой, созданием программного обеспечения.

— На последних стоит остановиться подробнее, — рассказывает Артём Деев. — Даже если пандемия отступит, часть сотрудников продолжит работать удалённо. Значит, условный миллион рублей можно вложить в уже имеющиеся проекты либо стартапы по созданию программного обеспечения для контроля за сотрудниками и учёта рабочего времени, удобными мессенджерами и программами для удалённого доступа.

Если говорить о проектах попроще, то экономисты рекомендуют обратить внимание на онлайн-магазины с хорошим сервисом по доставке. За 1 млн достаточно большой выбор франшизы в этом сегменте. Годовой доход здесь может быть порядка 2–5 млн рублей, а то и выше.

Вклад в банке: 30 000 — 50 000 в год

Это самый консервативный и достаточно надёжный способ хранения денег. Даже если банк закроется, вклад на сумму до 1,4 млн застрахован государством. Правда, назвать такой способ накопления высокодоходным сейчас не получится. Ставки по вкладам падают. Впрочем, чем больше сумма, тем на больший процент можно рассчитывать.

Допустим, если человек кладёт в банк 30 тыс. рублей, то его прибыль составит 3,5% годовых. Если 500 тыс., то уже 4,5%, а начиная с миллиона — 5,5%. Конечно, многое зависит от срока вклада и от его условий. Чем больше срок, тем обычно выше процент. Ставки ниже обычно для вкладов с неснижаемым остатком. Правда, в этом случае с них можно снимать деньги досрочно до определённой суммы, а затем пополнять. В среднем в зависимости от срока и условий за год вклад на миллион может принести порядка 30–50 тыс. рублей.

Фото © Shutterstock

— В любом случае стоит помнить: перед тем как делать инвестиции, нужно выделить деньги на финансовую подушку безопасности, — рассказывает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Она должна составлять три-шесть месячных расходов, включая платежи по всем обязательствам. Эти деньги призваны защитить основные инвестиции. Если наступит форс-мажор, то у вас будут под рукой свободные средства, чтобы решить проблему. При этом вы сможете не изымать основную сумму вложений и не нарушать тем самым долгосрочную стратегию инвестирования. Эти средства должны быть вложены в ликвидные и крайне надёжные финансовые инструменты, такие как депозиты, накопительные счета, покупка государственных и корпоративных облигаций с коротким сроком погашения.

Фондовый рынок: в среднем 200 000 — 600 000 рублей в год

В последнее время интерес к фондовому рынку заметно вырос со стороны непрофессиональных инвесторов. Ставки по вкладам за год существенно снизились, а желающих преумножить свои сбережения становится больше.

— Конечно, операции на фондовом рынке можно назвать одним из самых высокодоходных способов инвестиций, но только при профессиональном подходе, — рассказывает эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Илья Запорожский. — Здесь можно получать от 6 до 80% и более в год. Доходность в реальном выражении напрямую зависит от суммы. С 1 000 000 рублей в среднем можно получать от 200 000 до 600 000 в год.

Фото © Shutterstock

По словам Ильи Запорожского, в бизнес-иерархии "работник — менеджер — руководитель — инвестор" выгоднее всего самое верхнее звено. Инвестор является получателем прибыли того или иного бизнеса. При этом у него нет необходимости напрямую управлять им. Более того, он в любое время может перенаправить деньги в другой бизнес. Проще всего делать это с помощью ценных бумаг.

Если говорить о начинающих инвесторах, то финансисты настоятельно не рекомендуют им гнаться за большой прибылью. Обычно высокий доход сопряжён и с большим риском. Новичок может его не заметить и просто потеряет свои сбережения. По словам Ильи Запорожского, для непрофессиональных инвесторов могут подойти, например, низкорисковые долговые бумаги — государственные облигации, облигации государственных компаний и муниципальных округов. По ним предлагают доходность в среднем от 6% годовых.

Ещё один вариант — акции крупных компаний. По словам Ильи Запорожского, в России сейчас по ним зафиксировали рекордную дивидендную доходность, которая может достигать от 7 до 60%. Цены акций оживлённо растут на восстановлении после пандемии коронавируса. Впрочем, аналитик предупреждает: по акциям больше краткосрочных рисков, чем по облигациям, но в долгосрочной перспективе наблюдается стабильный рост.

Золото: 150 000 — 170 000 в год

Ещё одно потенциально перспективное вложение — это золото. Сейчас его цена приближается к 2000 долларов за унцию, преодолев исторический максимум. Главный аналитик компании "ТелеТрейд" Марк Гойхман считает: есть вероятность, что котировки достигнут уровня 2200 долларов и выше. По его мнению, вложиться лучше в этот актив не непосредственно, а через покупки ценных бумаг золотодобывающих компаний — российских и зарубежных.