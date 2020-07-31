Ипотечные лайфхаки. Как снизить выплаты за кредит на квартиру

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев отмечает, что в последние несколько лет Центробанк снижал ключевую ставку. После введения антироссийских санкций она повысилась до 17%, а начиная с марта 2018 года её размер находился в районе 7,25–7,75%. На прошедшем в июле 2020 года заседании Центробанка было принято решение о снижении до 4,25%. В связи с этим финансовые организации стали предоставлять более выгодные условия по ипотечным кредитам.

Ставки по ипотеке снижаются, но и платёжеспособность многих заёмщиков тоже падает. Сказываются последствия пандемии коронавируса. В такой ситуации всё более актуальным становится вопрос: как можно снизить выплаты по жилищному кредиту?

На ипотеке можно сэкономить, попросив скидку у застройщика. Она может быть минимальная — в районе 3%. Также можно сэкономить и на страховке. Надо отметить, что оформлять полис в первой же компании, которую рекомендует банк, лучше не стоит. По словам экспертов в сфере недвижимости, тарифы в разных страховых могут существенно различаться.

Кроме того, если возникли проблемы с внесением суммы, очевидным способом снизить выплаты станет рефинансирование. По словам аналитика ГК "ФИНАМ" Алексея Коренева, чаще всего рефинансировать ипотеку придётся в другом банке. Дело в том, что кредитное учреждение, изначально выдавшее заём, не слишком заинтересовано, чтобы уровень процентных выплат снижался. Именно из-за этого в последнее время наблюдается заметный переток клиентов от одного банка к другому.

— Надо иметь в виду, что рефинансирование ипотечного займа в другом кредитном учреждении связано с существенными расходами, так как придётся заново собирать весь комплект документов, проводить экспертизы, получать заключения БТИ, — рассказывает аналитик Алексей Коренев.

По словам Артёма Деева, если платить ипотеку нужно довольно продолжительное время, клиенту выгодно снизить процент по кредиту. Если осталось несколько лет, то проценты банку "съедят" всю выгоду от процедуры. Также необходимо узнать, какие страховки требует новый банк. По словам аналитика, на переоформление документов тоже понадобятся деньги: на оплату независимой оценки недвижимости, выплату государственной пошлины для оформления новой ипотеки и покупку нового страхового полиса. Собирать бумаги и забирать их из предыдущего банка нужно очень быстро: пока новый банк не получил документы, он даёт повышенную ставку.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова советует обращаться за реструктуризацией ипотечного кредита для снижения выплат.

— Сейчас, когда ключевая ставка Банка России достигла 4,25% годовых, финансовые организации были вынуждены сокращать ставки по кредитным продуктам и ипотеке в том числе. Чудес здесь ждать не стоит, но снизить ставку на 0,5–1,5% вполне возможно, — рассказывает Анна Бодрова.

В свою очередь эксперт Артём Деев говорит, что при реструктуризации ипотечного кредита есть нюансы. Если у заёмщика была ранее хорошая кредитная история, не наблюдалось просрочек, банк может пойти ему навстречу, изменив платёж, но это бывает очень редко. По его словам, потребуются документы, подтверждающие ухудшение материального положения клиента (справка из больницы о состоянии здоровья, справка о том, что супруга ушла в декрет, либо справка с работы о сокращении). В таком случае уменьшается сумма регулярных выплат в соответствии с падением дохода.